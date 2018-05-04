Kayalık alana iniş yapan Rus uyruklu yamaç paraşütü pilotu kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana zorunlu iniş yapan Rus uyruklu yamaç paraşütü pilotu, yaklaşık üç saat süren çalışmayla kurtarıldı.
Fethiye'ye tatile gelen Rus turist Nikolai Alanzov (48), Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 700 metrelik pistinden tekli atlayış yaptı. Alanzov, paraşütünün kapanması üzerine yedek paraşütünü açarak bin 900 metre pisti ile bin 800 metre pisti arasındaki kayalık alana zorunlu iniş yaptı.
Diğer pilotların durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma, Arama Kurtarma Derneği ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Alanzov'un bulunduğu alana yürüyüş yolu olmaması nedeniyle kurtarma ekipleri iple kurtarma istasyonu kurdu. İstasyona bağlanan Alanzov, yaklaşık üç saat süren çalışmayla kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen Alanzov'un vücudunda yaralanma olmadığı belirlendi.
Alanzov, kurtarma ekiplerine teşekkür etti.
AKUT ekip lideri Fatih Işık ise kurdukları istasyon yardımıyla iki kişinin yaklaşık 80 metre aşağıya inerek yamaç paraşütü pilotuna ulaştığını söyledi.
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