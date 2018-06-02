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Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 16:00 | Son Güncelleme

Bartın'da, balık tutmak için gittikleri kayalıklarda yaklaşık 6 saat mahsur kalan 2 amatör balıkçıyı, AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı

Bartın'ın Mugada Sahili'nde balık tutmak için gittikleri kayalıklarda mahsur kalan 2 amatör balıkçı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Mugada Sahili'ndeki Yaslıkaya mevkisindeki kayalık bölgeye balık tutmaya giden Turgay Eski (35) ve Mustafa Yaman (37), dalgaların yükselmesi nedeniyle burada mahsur kaldı.

Balıkçıların "156 Jandarma İhbar Hattı"ndan yardım istemesi üzerine bölgeye Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ile İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

İlk etapta köy muhtarı balıkçıları kurtarmak için kendi sandalıyla kayalıklara ulaşmak istedi ancak ekipler güvenlik gerekçesiyle buna izin vermedi.

AFAD ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı Özel Dalış Timi, dik yamaçtan balıkçıların mahsur kaldığı yere ulaştı. Eski ve Yaman, can yeleği takılarak ekiplerin yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

Yaklaşık 6 saat mahsur kalan ve 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan amatör balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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AFAD Amatör balıkçı bartın Kayalık kurtarma mahsur Mugada sahil güvenlik komutanlığı

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