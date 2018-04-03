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Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 14:22 | Son Güncelleme

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 3 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AKUT Arama Kurtarma Derneği Denizli ekibi tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Acıpayam’ın Yumrutaş Mahallesi’nde Kemal Daşıkan’a ait 3 keçi yaklaşık 300 metrelik kayalıklarda mahsur kaldı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 3 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçiler, AKUT Arama Kurtarma Derneği Denizli ekibi tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Acıpayam’ın Yumrutaş Mahallesi’nde Kemal Daşıkan’a ait 3 keçi yaklaşık 300 metrelik kayalıklarda mahsur kaldı. 3 gündür keçilerini kurtaramayan Daşıkan, durumu AKUT’a bildirdi. Bölgeye gelen 5 kişilik ekip, halatla keçilerin bulunduğu noktaya istasyon kurarak inebildi. Ekipler, üç gündür mahsur kalan keçileri, iple aşağıya indirip sahibi Kemal Daşıkan’a teslim etti.
AKUT Denizli Lider Yardımcı ve Operasyon Sorumlusu Serdar Dinç, keçileri kurtarmak için 6 saat zorlu bir çalışma yaptıklarını söyledi.
Keçilere kavuşmanın sevincini yaşayan Taşıkan, AKUT Denizli ekibine teşekkür etti.

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