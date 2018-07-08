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Kayalıklarda mahsur kalan kedi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 10:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'da deniz kıyısındaki kayalıklarda mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik ve itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan kedi kurtarıldı

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da deniz kıyısındaki kayalıklarda mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik ve itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.
Antalya merkez Lara mevkiinde saat 07.30 sıralarında bir kedinin falezlerdeki kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmaya rağmen kediye ulaşamayınca Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım istendi.
Olay yerine yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu'ndaki görevliler itfaiye ekipleriyle birlikte kedinin mahsur kaldığı yere denizden ulaştı. Kedi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

FOTOĞRAFLI

Kayalıklarda mahsur kalan kedi kurtarıldı

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