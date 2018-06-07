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Kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 21:56 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan kişi, AKUT ekiplerince kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde yürüyüş yaparken kayalıklarda mahsur kalan kişi, yaklaşık 3 saat süren operasyonla kurtarıldı.

Bursa’dan ilçeye tatile gelen Semih Özer (22), karayoluyla ulaşımı olmayan vadiye patikadan inmek istedi. Faralya Mahallesi'ndeki patikadan yürüyüşe başlayan Özer, yolu kaybederek çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı.

Özer'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi.

AKUT ekibi, kayalıklarda mahsur kalan Özer'i, iple kurtarma istasyonu kurarak yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kurtardı.

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Anahtar Kelimeler:
AKUT Fethiye Kelebekler Vadisi kurtarma Muğla

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