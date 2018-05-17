Kayalıklarda mahsur kalan köpeği AFAD kurtardı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da, 2 gündür kayalıklarda mahsur kalan köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tosya ilçesine bağlı Çepni köyü Ormanlık arazi içerisinde bulunan kayalıklarda köpeğinin mahsur kaldığını gören Fatih Ateşoğlu, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, 2 gündür kayalıklarda mahsur kalan köpeği, halat yardımıyla yaklaşık 80 metre aşağıdan kurtardı.
Ekipler, veteriner tedavisinden sonra köpeği sahibine teslim etti.
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