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Kayalıklarda mahsur kalan köpeği AFAD kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 19:01 | Son Güncelleme

KASTAMONU’da, 2 gündür kayalıklarda mahsur kalan köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayalıklarda mahsur kalan köpeği AFAD kurtardı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU’da, 2 gündür kayalıklarda mahsur kalan köpek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tosya ilçesine bağlı Çepni köyü Ormanlık arazi içerisinde bulunan kayalıklarda köpeğinin mahsur kaldığını gören Fatih Ateşoğlu, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, 2 gündür kayalıklarda mahsur kalan köpeği, halat yardımıyla yaklaşık 80 metre aşağıdan kurtardı.
Ekipler, veteriner tedavisinden sonra köpeği sahibine teslim etti.

FOTOĞRAFLI

Kayalıklarda mahsur kalan köpeği AFAD kurtardıKayalıklarda mahsur kalan köpeği AFAD kurtardıKayalıklarda mahsur kalan köpeği AFAD kurtardı

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