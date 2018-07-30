Kayalıklarda mahsur kalan paraşütçüyü AFAD kurtardı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde zorunlu iniş yaptığı kayalıklarda mahsur kalan paraşütçüyü AFAD ekipleri kurtardı.
Hasan Cengit (75), yamaç paraşütüyle uçuş yapmak için öğle saatlerinde Bağbaşı Yaylası teleferik mevkisine çıktı.
Bin 400 metre rakımlı noktadan tekli atlayış yapan Cengit, havanın rüzgarlı olması nedeniyle dengesini kaybederek yayladaki uçurumun kenarında bulunan kayalıklara zorunlu iniş yaptı.
Kayalıklarda mahsur kalan Cengit'in telefonla yardım istediği arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaklaşık 50 metre uzunluğundaki halatı sarkıtarak paraşütçüye ulaştı.
Hafif yaralı Cengit, yaklaşık 3 saat süren operasyonla kurtarılarak tedbir amaçlı Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürüldü.
Cengit, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır yamaç paraşütüyle 3 bin saat uçuş gerçekleştirdiğini söyledi.
Türbülansa girdiği için acil iniş yaptığı yerde mahsur kaldığını anlatan Cengit, "Türbülansta kanat kapandı. Kapanınca tabii düşmeye başladım. Sonra ağaca takıldım ve aşağıya doğru yuvarlandım. 75 yaşındayım ve 1996 yılından bu yana uçuş gerçekleştiriyorum. Bu, benim mesleğim. Uçmaya devam edeceğim. Beni kurtaran ekiplerden Allah razı olsun." diye konuştu.
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