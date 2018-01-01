Kayalıklardan düşen genç 6 saat sonra kurtarıldı

MANİSA (AA) - Manisa'daki Spil Dağı'nda 35 metre yüksekliğindeki kayalıklardandüşerek yaralanan genç, 6 saat sonra kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, öğlen saatlerinde yürüyüş yapmak amacıyla Spil Dağı Ağlayan Kaya mevkisine çıkan 3 kişiden üniversite öğrencisi Mazlum Akgün (24), akşam saatlerinde geri dönüş yolunda dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
Akgün'ün yaralandığını gören arkadaşları, bağırarak yardım istedi. Gençlerin yardım çağrısını duyan motokrosçular durumu AFAD ekiplerine bildirdi.
AFAD, AKUT ve 112 acil servis ekiplerinden oluşan 25 kişilik ekip, Acil Konumlama Sistemi sayesinde yerleri tespit edilen gençlere 2 saatlik çalışma sonrasında ulaştı.
Ekipler, 35 metre yükseklikteki kayalıklardan düştüğü belirlenen Muzlum Akgün'ü bulunduğu yerden kurtardı.
Manisa Devlet Hastanesine kaldırılan gencin sol bacağında ve kaburgalarında kırık olduğu bildirildi.
(AA)
Netanyahu: İran'da rejim düştüğünde İranlılar ve İsrailliler yeniden arkadaş olacak
Korkutan açıklama: Savaş olasılığı her zamankinden fazla
'Süper Ay' İstanbul semalarında! Her zamankinden daha yakın, daha parlak
Hamas Sözcüsü Zuhri: Erdoğan ile gurur duyuyoruz
Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı
Herkes bu Türk'ü konuşuyor! Uzaya kebap gönderdi
'Devekuşu halkının' sadece iki parmağı var!
Kızını görenler şaşıp kaldı!
YSK'dan İYİ Parti'ye ret
Okuyucu Yorumları 0 yorum