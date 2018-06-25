Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklardan düşen kişiyi, sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle Büyük Boncuklu Koyu'na giden Yetkin Çelik (51), yürüyüş yapmak için kayalıklara çıktı. Bir süre yürüdükten sonra dengesini kaybeden Çelik, kayalıklardan düştü.

Yakınlarının yardım istemesi üzerine Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, 112 Acil Servis ekiplerinin de bulunduğu botla olay yerine hareket etti.

Denize yakın bir alana düştüğü belirlenen ve bota alınan Çelik'e ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

Koyda bekleyen ambulansa ulaştırılan Çelik, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

