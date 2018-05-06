HABER

Kayalıklardan düşen Rus turisti sahil güvenlik ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 16:31 | Son Güncelleme

Kayalıklardan düşen Rus turisti sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kayalıklardan düşen Rus turist, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Rus Vadim Kudimov (25) ile eşi, Alanya Kalesi'nin Kleopatra Plajı'na bakan yönündeki tepelik alanda tırmanış yaptı.

Bir süre tırmandıktan sonra dengesini kaybeden Kudimov, kayalıklardan düştü.

Çevredeki tur teknesinin çalışanlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, olay yerine hareket etti.

Ekipler tarafından bota alınan Kudimov, ilk müdahalesinin ardından Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına götürüldü.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Kudimov'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkatKritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat
Eş zamanlı düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltıEş zamanlı düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Saadet Partisi seçim standına saldırı!Saadet Partisi seçim standına saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alanya Rus turist Sahil Güvenlilk Botu

En Çok Okunan Haberler

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Orhan Bursalı yazdı: ‘7 seçim kaybetti, iktidarı istemiyor’ propagandası

Orhan Bursalı yazdı: ‘7 seçim kaybetti, iktidarı istemiyor’ propagandası

Muharrem İnce ve Meral Akşener'in oy oranı nedir? 24 haziran seçim sonuçları için flaş iddia

Muharrem İnce ve Meral Akşener'in oy oranı nedir? 24 haziran seçim sonuçları için flaş iddia

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

Böyle baba olmaz olsun! 11 yaşındaki kızını kendi elleriyle IŞİD'e vermiş

Böyle baba olmaz olsun! 11 yaşındaki kızını kendi elleriyle IŞİD'e vermiş

Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat

Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Sayısal Loto sonuçları 5 Mayıs: Zenginlik hayalleri haftaya taşındı!

Sayısal Loto sonuçları 5 Mayıs: Zenginlik hayalleri haftaya taşındı!

Türkiye'den ABD'ye F-35 tepkisi

Türkiye'den ABD'ye F-35 tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.