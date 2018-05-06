Kayalıklardan düşen Rus turisti sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kayalıklardan düşen Rus turist, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Rus Vadim Kudimov (25) ile eşi, Alanya Kalesi'nin Kleopatra Plajı'na bakan yönündeki tepelik alanda tırmanış yaptı.
Bir süre tırmandıktan sonra dengesini kaybeden Kudimov, kayalıklardan düştü.
Çevredeki tur teknesinin çalışanlarının ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, olay yerine hareket etti.
Ekipler tarafından bota alınan Kudimov, ilk müdahalesinin ardından Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına götürüldü.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Kudimov'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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