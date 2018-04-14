Kayalıklardan düşerek yaralanan kişi aranıyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, mantar toplamak için gittikleri dağda kayalıklardan düşerek yaralanan ve yeri tespit edilemeyen kişiyi bulmak için kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Gerzele Mahallesi'nde yaşayan Hasan Ülker (49), lise öğrencisi yeğeni Serkan A. ile sabah saatlerinde kuzu göbeği mantarı toplamak üzere 20 AYD 40 plakalı otomobiliyle Değirmen Deresi mevkisine gitti.

Orman yolunun kapalı kısmında otomobilini parkeden Ülker, yeğeniyle dağlık alanda mantar ararken kayalıklardan düşerek yaralandı.

Telefonun çekmemesi üzerine otomobilin yanına dönen Serkan A'nın durumu yakınlarına bildirmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri ile AFAD, itfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kapalı olan yolu iş makineleri ile açan ekipler, Serkan A'nın Ülker'in düştüğü yeri bulamaması üzerine arama çalışması başlattı.