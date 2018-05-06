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Kayalıklardan yuvarlandı, askeri helikopterle gelen UMKE ekibince kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 19:10 | Son Güncelleme

VAN'ın Çatak ilçesi kırlasına, bir grup köylüyle pancar otu toplamak için gelen Melek Sarıbulak (25), kayalıklarda dengesini kaybedip, yuvarlandı.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN'ın Çatak ilçesi kırlasına, bir grup köylüyle pancar otu toplamak için gelen Melek Sarıbulak (25), kayalıklarda dengesini kaybedip, yuvarlandı. Sarıbulak, askeri helikopterle gelen UMKE ekipleri tarafından kurtarılıp, hastaneye götürüldü. Çatak ilçesinde yaşayan Melek Sarıbulak, sabah saatlerinde, bir grup köylüyle pancar otu toplamak için Görentaş ile Bilgi mahalleleri arasındaki dağlık alana geldi. Ot toplamaya başlayan Sarıbulak, dengesini kaybedip, kayalıklardan 30 metre aşağı yuvarlandı. Amca Süleyman Sarıbulak, jandarmayı arayıp, araç yolu olmayan bölgede bulunduklarını belirterek, yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine Van Jandarma Asayiş Kolordo Komutanlığı'ndan bölgeye askeri helikopterle UMKE görevlileri ile jandarmanın yer aldığı ekip sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Melek Sarıbulak'a ilk müdahale, olay yerine ulaşan UMKE ekiplerince yapıldı. Daha sonra helikoptere bindirilen Sarıbulak, Kayaboğazı Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada bekletilen ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Melek Sarıbulak'a doktorlar tarafından müdahale edildi. Tedaviye alınan Sarıbulak'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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