Trabzon'da kayalıkta mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Araklı ilçesine bağlı Konakönü Mahallesi'nde deniz kıyısındaki kayalık alanda iki kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine AFAD İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

Kayalıkta mahsur kalan Nevzat Arduç ve Bülent Kabaoğlu, ip ve çeşitli ekipmanlar kullanılarak bulundukları yerden yukarıya çekildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki kişi, daha sonra tedbir amacıyla hastanede kontrolden geçirildi.

