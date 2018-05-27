Kayalıktan düşen genç hayatını kaybetti

Van'da dağda bitki toplarken mahsur kalan 2 kişiden biri kayalıktan düşerek öldü.

İpekyolu ilçesine bağlı Kevenli Mahallesi'nde "uşkun" olarak tabir edilen bitkiden toplamak için Erek Dağı'na tırmanan Samet Tekin ve Adil Okyay, kayalık bölgede mahsur kaldı.

Tekin, burada dengesini kaybedip yaklaşık 35 metreden düşerek hayatını kaybetti. Okyay, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, durumu bildirdi.

Bu arada mahalle sakinlerinden 5 kişi de Tekin ve Okyay'ı kurtarmak için kayalık bölgeye tırmandı.

Onlar da çıktıkları yerden inemeyince bölgeye ulaşan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 saatlik çalışma sonrası mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı. Tekin'in cesedi de ekiplerce bulunduğu yerden alınarak otopsi için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

