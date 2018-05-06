Kayalıktan düşen kadın 4 saatte kurtarıldı

Van'ın Çatak ilçesinde ot toplamak için çıktığı dağda, kayalıklardan düşerek ağır yaralanan kadın, 4 saat süren operasyonla kurtarıldı.
Mantar ve yöresel otlardan toplamak için ilçedeki Sivritepe Dağı'nın Kayaboğazı mevkisine giden Melek Sarıbulak, yağmur nedeniyle dengesini kaybederek kayalıklara düştü.
Birlikte gittiği yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye Jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sarıbulak, ekiplerin 4 saat süren çalışmasıyla düştüğü dağlık bölgeden kurtarıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Sarıbulak, helikopterle Kayaboğazı Karakolu'na, oradan da ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.
Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor
Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı
Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!
Genç kadına büyük şok! Nişanına günler kala ortadan kayboldu
Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat
Avrupa medyasından bomba iddia: Türk ekonomisi seçimden önce mi sonra mı çökecek?
İran: Sanchi faciasından Çinli Crystal gemisi sorumludur
Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum