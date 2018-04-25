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Kayaşehir'e metro hattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 12:12 | Son Güncelleme

Gelecek yıl işletmeye alınması planlanan yeni metro hattı çalışmaları nedeniyle Kayaşehir Bulvarı yarından itibaren araç trafiğine kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy Metro hattı Başakşehir-Kayaşehir'e uzanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gelecek yıl işletmeye alınması planlanan Başakşehir-Kayaşehir Metrosu, yapımı devam eden metro hatlarıyla entegre olacak.

Bölgede toplu ulaşımda önemli bir yere sahip yeni metro hattı, Kirazlı-Başakşehir Metro hattına bağlanacak.

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı çalışmaları kapsamında Kayaşehir Bulvarı'nın 350 metrelik bölümü yarıdan itibaren yaklaşık 2 yıl boyunca trafiğe kapatılacak.

Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'nun son durağı olan Kayaşehir Merkez İstasyonu'nda başlayacak çalışmalar nedeniyle bulvarda trafik akışı sağlanamayacağı için sürücülere alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, Kayaşehir'den Fenertepe yönüne gidecek sürücülerin Kayaşehir Bulvarı-Evliya Çelebi Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı istikametini kullanmaları gerekecek.

Fenertepe'den Kayaşehir yönüne gidecek sürücüler ise Kayaşehir Bulvarı-Akzambak Sokak-Gazi Yaşargil Caddesi-Evliya Çelebi Caddesi istikametini kullanabilecek.

- Metro hattı

Başakşehir'in önemli yerleşim alanlarından biri olan ve genel olarak ev-iş ve ev-okul tipi yolculukların yapıldığı bir bölgeye ulaşım kolaylığı gelecek. Başakşehir-Kayaşehir Metrosu, yapımı devam eden ve 2 bin 680 yatak kapasiteli İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi'ne de hizmet edecek.

Yeni metro hattının uzunluğu 6,2 kilometre, seyahat süresi de 10 dakika olacak. Metro hattında Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir 15. Bölge ve Kayaşehir Merkez istasyonları bulunacak.

- Bakırköy İDO İstasyonu'na geçiş sağlanacak

M3 Hattı, Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı saatte 70 bin yolcu taşıma kapasitesi bulunuyor.

M3 Hattı'nın devamı olan Kayaşehir-Başakşehir hattından binen yolcular, Metrokent-Olimpiyatköy-Kirazlı Metro Hattı ile aktarmasız Bakırköy İDO İstasyonu'na kadar devam edebilecek.

Kayaşehir Merkez İstasyonu'nda Halkalı-3. Havalimanı Metro Hattı ile yolcu aktarımı yapılabilecek. Kayaşehir Merkez ve Metrokent istasyonlarında Kayaşehir-Başakşehir-Olimpiyat Parkı Tramvay Hattı ile yolcu aktarımları sağlanacak.

Entegre olduğu Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy hattı üzerinden Kirazlı-Bakırköy(İDO), Mahmutbey-Başakşehir-Esenyurt, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey ve Ataköy-İkitelli metro hatlarına geçiş sağlanacak.

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Başakşehir-Kayaşehir istanbul büyükşehir belediyesi Kayaşehir Bulvarı metro

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