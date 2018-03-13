"Kaybedenler Kulübü Yolda" 16 Mart'ta vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Nejat İşler, Yiğit Özşener ve Hande Doğandemir'in başrollerini üstlendiği "Kaybedenler Kulübü Yolda" adlı film, 16 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

İlki 2010 yılında vizyona giren "Kaybedenler Kulübü" adlı filmin ikincisi serisi Kanyon AVM'de basının izlenimine sunuldu.

Gösterim sonrası AA muhabirine değerlendirmede bulunan sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, filmin ilk halkasını çok beğendiğini ve "100 Yılın 100 Türk Filmi" adlı kitabında da filme yer verdiğini söyledi.

Dorsay, "Kaybedenler Kulübü"nün bir kült film olduğuna işaret ederek, "Filmin devamından da çok şey bekliyordum ama aradığımı bulamadım. Oyuncuları gibi her şey yaşlanmış, filmin varoluş felsefesi bile sanki abartılmış ve demode edilmiş olarak bana gözüktü." dedi.

Filmin sempatik taraflar taşıdığını da dile getiren Dorsay, "Genç kadın oyuncularla, oldukça yaşlanmış oyuncuların film içerisindeki birlikteliği inandıramadığı gibi farklı birçok tarafı da beni inandırmadı. Benim için bu film temelde bir düş kırıklığı oldu." yorumunda bulundu.