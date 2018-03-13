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"Kaybedenler Kulübü Yolda" 16 Mart'ta vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 15:41 | Son Güncelleme

Komedi ve dram türünü bir araya getiren filmin oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Yiğit Özşener, Hande Doğandemir, Merve Çağıran, Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya rol alıyor

İSTANBUL (AA) - Nejat İşler, Yiğit Özşener ve Hande Doğandemir'in başrollerini üstlendiği "Kaybedenler Kulübü Yolda" adlı film, 16 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

İlki 2010 yılında vizyona giren "Kaybedenler Kulübü" adlı filmin ikincisi serisi Kanyon AVM'de basının izlenimine sunuldu.

Gösterim sonrası AA muhabirine değerlendirmede bulunan sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, filmin ilk halkasını çok beğendiğini ve "100 Yılın 100 Türk Filmi" adlı kitabında da filme yer verdiğini söyledi.

Dorsay, "Kaybedenler Kulübü"nün bir kült film olduğuna işaret ederek, "Filmin devamından da çok şey bekliyordum ama aradığımı bulamadım. Oyuncuları gibi her şey yaşlanmış, filmin varoluş felsefesi bile sanki abartılmış ve demode edilmiş olarak bana gözüktü." dedi.

Filmin sempatik taraflar taşıdığını da dile getiren Dorsay, "Genç kadın oyuncularla, oldukça yaşlanmış oyuncuların film içerisindeki birlikteliği inandıramadığı gibi farklı birçok tarafı da beni inandırmadı. Benim için bu film temelde bir düş kırıklığı oldu." yorumunda bulundu.

Sinema yazarı Suat Köçer ise filmi, hikayesi ile çok yüzeysel bulduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Film modern zamanların kısa süreli, günü birlik ve hatta daha çok arzuya dayalı ilişkilere bir yorum getirmeye çalışmış. Fakat bu açıdan çok klişe ve fazlasıyla kitabi kalmış. Hatta birçok açıdan da filmin bir kurgu olduğu çok bariz. Bu haliyle doğal seyri olmayan bir yapım."

Yapımın teknik açıdan ise başarılı olduğunun altını çizen Köçer, "Fakat hikayesi, anlatımı ve karakterleri açısından bence tutuk ve yapay bir kıvamda kalmış." ifadelerini kullandı.

- Film hakkında

Yönetmenliğini ve senaristliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmin senaryosu, yazar Kaan Çaydamlı ve radyo sunucusu, koleksiyoner, müzik eleştirmeni Mete Avunduk'un hayatlarından yola çıkılarak yazıldı.

Komedi ve dram türünü bir araya getiren filmin oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Yiğit Özşener, Hande Doğandemir, Merve Çağıran, Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya rol alıyor.

Filmin yapımını ise Erol Avcı gerçekleştirdi.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Kalabalık bir Kadıköy grubuyla Olimpos'ta eğlenceli bir tatil geçiren Kaan ve Mete, motorlarıyla birlikte İstanbul'a doğru yola çıkar. İki kişi olarak çıktıkları yolculukta beklenmedik iki misafir onlara eşlik eder. Türlü planlarla yaptıkları bu yolculuk onlara yolun, yolcuğun ve ilişkilerin hiçbir zaman planlandığı gibi olmadığını gösterir."

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