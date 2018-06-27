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"Kaybedenlerin, bayrağı genç kadrolara teslim etmesinden yanayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 17:45 | Son Güncelleme

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Savaş Erdoğan: - "CHP'de kaybedenlerin artık bayrağı genç kadrolara teslim etmesinden yanayız. Biz hepimiz büyük bir aileyiz. Genel Başkanımızı da seviyoruz, saygı duyuyoruz. Bu açıklamaları yapmak onun kötü bir insan olduğu anlamına gelmiyor ama olmuyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Savaş Erdoğan, "CHP'de kaybedenlerin artık bayrağı genç kadrolara teslim etmesinden yanayız. Biz hepimiz büyük bir aileyiz. Genel Başkanımızı da seviyoruz, saygı duyuyoruz. Bu açıklamaları yapmak onun kötü bir insan olduğu anlamına gelmiyor ama olmuyor." dedi.

Erdoğan, partisinin il başkanlığında ilçe başkanlarıyla düzenlediği basın toplantısında, seçimde kendilerini yeterince ifade edemediklerini belirtti.

Genel merkezlerinin örgütler üzerinde uyguladığı politikanın adeta tek adam rejiminin örneği olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Aday belirleme sürecinde ve yönetiminde adeta 'ben ne diyorsam o' anlayışıyla örgütlerin görüşü dikkate alınmamıştır. Örgütün sinerjisi bozulmuştur." diye konuştu.

- "İstifalarımız ceplerimizde"

Erdoğan, kaybedenin, başaramayanın çekilmediği, gençlerin önünün açılmadığı, siyaset anlayışını doğru bulmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Seçimin kaybedeninin Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, bu ülkenin tüm Atatürkçü, laik, cumhuriyetçi ve devrimci kadrolarının olduğunu düşünüyoruz. Sorumlu siyaset anlayışı gereği kaybedenlerin, bizler de dahil olmak üzere koltuklarını bırakmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda il başkanlarını, ilçe başkanlarını, kurultay delegelerini, kadın ve gençlik kollarını, parti meclisini, MYK'yı ve milletvekillerini göreve davet ediyoruz. İstifalarımız ceplerimizde. Uyarılarımızın Genel merkez ve Genel Başkan tarafından dikkate alınmasını istiyoruz. CHP'de kaybedenlerin artık bayrağı genç kadrolara teslim etmesinden yanayız. Biz hepimiz büyük bir aileyiz. Genel Başkanımızı da seviyoruz, saygı duyuyoruz. Bu açıklamaları yapmak onun kötü bir insan olduğu anlamına gelmiyor ama olmuyor. Olmadığı için sadece genel başkan değil, illerde kaybeden, oyları düşen tüm örgütlerin, bayrağı yeni, genç, bu işi başarabilecek arkadaşlara teslim etmesini istiyoruz."

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Afyonkarahisar CHP istifa savaş erdoğan seçim

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