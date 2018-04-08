Kaybolan 2 yaşındaki Ege, boş arazide uyurken bulundu

Erzurum'un Pasinler ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Ege Albayrak, 12 saat sonra arazide uyurken bulundu.
İlçenin Taşkaynak Mahallesi'nde yaşayan İnci ile Emin Albayrak çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Ege, öğle saatlerinde evinin önünde oynadığı sırada kayboldu.
Aile fertleri uzun süren aramadan sonuç alamayınca durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden ekipler, özel eğitimli köpeklerle mahalle ve çevresindeki tüm alanlarda arama yaptı.
Ege, yaklaşık 12 saat süren çalışmanın ardından ardından gece saat 02.00'de evinden 5 kilometre uzaklıktaki boş bir arazide uyurken bulundu.
Ailesine teslim edilen minik Ege, olay yerinde bekletilen ambulansta muayene edildi.
Sağlık durumu iyi olan çocuklarına kavuşan aile, sevinç gözyaşı döktü.
Anne İnci Albayrak, ekiplere teşekkür ederek, "Oğlum kaybolduktan sonra her yeri aradık ama bulamadık. Rabbim evladımızı bize geri bağışladı. Oraya kadar nasıl gittiği anlamadık." diye konuştu.
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