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Kaybolan alzaymır hastası kadını jandarma buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 12:50 | Son Güncelleme

Kaybolan alzaymır hastası kadını jandarma buldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de kaybolan 81 yaşındaki alzaymır hastası Fatma İbrahim, jandarmanın detaylı araması sonrasında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Edirne-Kırklareli yolu üzerindeki sitede oturan kızı Minnet Kahraman'la yaşayan Fatma İbrahim, sabah evin penceresinden kaçarak dışarı çıktı.

Uyandığında annesini göremeyen Kahraman, komşularıyla annesini aramaya başladı.

Yaşadıkları site içerisinde annesini bulamayan Kahraman, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, site çevresinde ve arazide arama yaptı. Arama çalışmalarına jandarmanın "Çizik" adlı iz takip köpeği de katıldı.

Yaklaşık 2 saatlik aramanın sonucunda kayıp alzaymır hastası Fatma İbrahim, siteye 1 kilometre uzaklıkta çalıların arasında bulundu. Yaşlı kadının bulunması yakınlarını sevince boğdu.

Minnet Kahraman, annesinin bulunmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Annesini bir daha yanından ayırmayacağını belirten Kahraman, "Annemin bulunması bizleri çok mutlu etti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Jandarmamıza minnettarız. Allah onlardan razı olsun. Siteye yakın bir yerde çalıların içinde bulundu. Sağlık durumu da iyi." dedi.

Fatma İbrahim'in torunu Efe Kahraman da jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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Alzaymır hastası bulunma Edirne Jandarma kayıp kadın

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