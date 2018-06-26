Kaybolan çocuk sulama kanalında aranıyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki Suriyeli çocuğun bulunması için sulama kanalında arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Suriyeli Abdu Elkalaf'ın eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iz takip köpeğinin de katılımıyla bölgede arama çalışması başlattı.
Köpeğin Develi Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalı kıyısında çocuğa ait giysileri tespit etmesi ve görgü tanıklarının ifadesi üzerine arama kurtarma çalışması bölgede devam ettirildi.
AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin sulama kanalı ve civarında yaptığı incelemede herhangi bir bulguya rastlanamadı.
Çocuğun bulunması için İzmir Emniyet Müdürlüğünden su altı ekibi de olay yerine çağrıldı.
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