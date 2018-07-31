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Kaybolan gencin cesedi Ankara Çayı'nda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 15:29 | Son Güncelleme

Ankara'nın Sincan ilçesinde 28 Temmuz'da kaybolan 19 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde kaybolan 19 yaşındaki gencin cesedi Ankara Çayı'nda bulundu.

Arkadaşlarıyla 28 Temmuz'da Sincan Cimşit kayalıkları bölgesine giden Ahmet Can Gür'ün eve dönmemesi üzerine ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu genci arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren Ankara Çayı'nda devam edildi.

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde 2 gündür devam eden çalışmalar kapsamında görev yapan dalgıç ve kurbağa adamlar Ankara Çayı'nda Gür'ün cesedine ulaştı.

Gür'ün cesedinin arkadaşlarıyla gittiği bölgenin yaklaşık 2 kilometre uzağında dere yatağındaki çamura saplanmış bulunduğu öğrenildi.

Ahmet Can Gür'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cinayet ihtimalini de değerlendiren polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara'da 28 Temmuz'da 7 arkadaşıyla Sincan Cimşit kayalıkları bölgesine giden Ahmet Can Gür'ün (19) eve dönmemesi ve cep telefonuna ulaşılamaması üzerine ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu. Gür'ün bulunması için 30 kişilik arama-kurtarma ekibi kurulmuştu.

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