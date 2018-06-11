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Kaybolan kedisini bulanı ödüllendirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 14:03 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 'Rüzgar' isimli 3 aylık kedisi kaybolan Elif Öztürk  (31), bulup getirene 2 bin 500 TL nakit para ve 1500 TL'lik fotoğraf makinesini ödül olarak vereceğini söyledi.

Kaybolan kedisini bulanı ödüllendirecek

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 'Rüzgar' isimli 3 aylık kedisi kaybolan Elif Öztürk (31), bulup getirene 2 bin 500 TL nakit para ve 1500 TL'lik fotoğraf makinesini ödül olarak vereceğini söyledi.
Merkez Kocasinan İlçesi Mevlana Mahallesi'nde oturan fotoğraf sanatçısı Elif Öztürk, evinde beslediği 'Scottish fold blue point' cinsi 'Rüzgar' adlı kedisini kaybetti. Öztürk, çok sevdiği kedisini tüm aramalarına karşın bulamadı, büyük üzüntü yaşadı. Öztürk, bulup getirene 2 bin 500 TL nakit para ve 1500 TL'lik fotoğraf makinesini ödül olarak vereceğini açıkladı. Öztürk, "Bebeğimiz hareketsiz dünyaya geldi. Annesi kendine getirdi ama yavru kedi anneyi emmedi. Biz yaşatmaya çalıştık. Hareketlendi ve yaramazlaştı. Çok özel ilgi gösterdim. Belki de bundan, çok bağlandım. Rüzgar'ı çok sevdik. Yeniden kedi sahiplenmek istemiyoruz. Kendi kedimizi istiyoruz. Bundan dolayı da Rüzgar'ı bulanlar satmaya çalışmasınlar diye ödül belirledik" ifadelerini kullandı.
Kent merkezinde birçok noktaya afiş astıklarını da belirten Elif Öztürk, "Arkadaşlarımla birlikte neredeyse tüm Kayseri'ye afiş ve broşür astık. Sosyal medyadan sesimizi duyurmaya çalıştık. Özellikle, sosyal medyada binlerce insana ulaştık. Ama hala bir haber yok. Mahvolduk" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kaybolan kedisini bulanı ödüllendirecekKaybolan kedisini bulanı ödüllendirecekKaybolan kedisini bulanı ödüllendirecekKaybolan kedisini bulanı ödüllendirecek

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