Kaybolan kızını her gün 12 saat boyunca sokaklarda arıyor

Gaziantep’te bir baba, 5 gün önce okula gitmek üzere evden çıkan ve bir daha haber alamadığı kızını her gün 12 saat boyunca sokaklarda arıyor.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde ikamet eden Ökkeş Vuran, 5 gün önce sabah 06.00’da servise binip okula giden ve bir daha haber alınamayan 13 yaşındaki kızı Esma Sultan Vuran’ı Gaziantep’in her yerinde karış karış arıyor. İddiaya göre, 5 gün önce okula gitmek için sabah servise binen 13 yaşındaki Esma, okulun önünde inip arkadaşlarına 5 dakika sonra derse geleceğini belirtti. Daha sonra bir daha haber alınamayan Esma’nın izine bile rastlanılmadı. Polise müracaat eden baba Ökkeş Vuran ise kayıp ilanı vererek kızını aramaya başladı. Acılı baba, yaklaşık 5 gündür süren arama çalışmalarını her gün 12 saat boyunca sürdürdü.

"Gaziantep’i karış karış arıyoruz"

Akrabaları ile birlikte Gaziantep’in her yerinde kızını aradığını belirten baba Ökkeş Vuran, sokak sokak, cadde cadde dolaşmasına rağmen kızının izine rastlamadığını ifade etti. Farklı gruplarla arama çalışmalarını sürdüklerini belirten baba Vuran, "Parklarda, sokaklarda hatta Gaziantep’in neresi denk gelirse 3-4 grup ile arıyoruz. Bütün akrabalar bir yandan arıyoruz bir türlü bir şey bulamadık. Her gün sabahlara kadar yolunu bekliyoruz. Uyku uyuyamıyoruz. Sabah 05.00’ten ertesi sabaha kadar ben arıyorum. Hem arabayla hem yaya olarak arıyorum. Bütün herkes şehirde arıyoruz" dedi.

Olayın nasıl olduğunu bilmediğini söyleyen Vuran, "5 gündür kızım kayıp. Sabah okula gitmek için saat 06.00’da servise bindirdim. Servisten okulun önünde iniyor ve okula girmiyor. Arkadaşlarına 5 dakika sonra geleceğini söylüyor. Sonra gelmiyor gidiş o gidiş bir daha gelmiyor. Emniyete, Çocuk Polisine her yere başvurdum. Bütün kamera sistemlerine baktılar ama hiçbir şey çıkmıyor. Hiç kimseye bir kötülüğümüz yok o yüzden şüphelendiğimiz kimse de yok. 7 yıldır aynı yerde oturuyorum kimseyle bir düşmanlığımız olmadı" şeklinde konuştu.