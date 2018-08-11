Kaybolan yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde dün evden ayrılan ve kendisininden haber alınamayan 83 yaşındaki İbrahim Yüksel için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Söğütlü köyünde yaşayan İbrahim Yüksel, dün sabah namazı için evinden ayrıldı.

Akşam saatlerinde eve dönmeyen Yüksel, yakınları tarafından aranmaya başlandı. Arama çalışmalarında başarılı olamayan Yüksel'in yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Çevre araması yapan ekipler, görgü tanıklarının ifadesinin ardından Yüksel'in köyün yakınındaki kırsal alanda görüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine arama çalışmalarını bu bölge üzerinde yoğunlaştıran AFAD ve Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), dalgıç ekipleri ile dere yatakları ve ormanlık alana girdi.

Burada da Yüksel'e ulaşılamazken, çalışmaların bölge genişletilerek devam edeceği öğrenildi.

