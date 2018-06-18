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Kaybolan yaşlı adamı AFAD ekipleri buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 16:45 | Son Güncelleme

Kaybolan yaşlı adamı AFAD ekipleri buldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Soğukpınar köyünde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 90 yaşındaki Abdurrahman Yıldırım AFAD ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde evinden çıkan Yıldırım'ın dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

AFAD ve jandarma ekipleri, saatler süren arama çalışması sonucu Yıldırım'ı, Soğukpınar köyü mevkisinde tarlada baygın halde buldu.

Yıldırım, sağlık ekiplerince ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Elazığ Kovancılar

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