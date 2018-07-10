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Kaybolan zihinsel engelli kadın zeytinlik alanda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 20:10 | Son Güncelleme

Kaybolan zihinsel engelli kadın zeytinlik alanda bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde, dün akşam saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli kadın zeytinlik alanda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Şevkiye Güner (54), dün akşam saatlerinde evinden ayrıldı.

Güner'in eve dönmemesi üzerine abisi Mehmet Güner, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu.

Kaybolan kadının evinin yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen, görgü tanıklarını dinleyen ekipler, engelli kadının yaşadığını ve bölgede yolunu kaybettiğini belirledi.

Aramalarını Güner'in evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki zeytinlik alanda yoğunlaştıran ekipler, kadını akşam saatlerinde bu bölgede buldu.

Bitkin ve yorgun halde bulunduğu belirtilen Güner, jandarma ekiplerince önce Aliağa Devlet Hastanesine götürüldü, ardından yakınlarına teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma zeytinlik Zihinsel engelli kadın

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