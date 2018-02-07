"Kayhan" filminin galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünde oynadığı "Kayhan" adlı filmin galası yapıldı.
Kanyon AVM'de gerçekleştirilen galada basın mensuplarına açıklamada bulunan Gökbakar, "Recep İvedik" filmleri dışında başka filmlere de imza atacaklarını söyledi.
"Kayhan" karakterini daha önce televizyonda "Dikkat Şahan Çıkabilir" isimli komedi programında skeç olarak canlandırdığına değinen Gökbakar, "Hayatımıza yeni giren bir karakter. İnşallah seyircimiz bu filmle birlikte mutlu olur, güler, hedefimiz bu." dedi.
Gökbakar, filmin fragmanının yoğun bir ilgi gördüğünü belirterek, "Herhalde Kayhan, bizim en fazla izlenen ikinci fragmanımız oldu, Recep İvedik'lerden sonra. Recep İvedik ve Kayhan karakterleri birbirine benzemiyor. İki uç diyebiliriz ama dışlanmışlıkları, ezilmişlikleri gibi yanlarından dolayı ortak nokta bulabiliriz." diye konuştu.
Filmin gişesi konusunda bir sıkıntı duymadığını dile getiren Gökbakar, şunları kaydetti:
"Biz sadece eğlenmek ve sevdiğimiz hikayeleri filmleştirmek için çabalıyoruz. Bunun yanında da seyircimizi güldürmek amacını güdüyoruz. Birinci amacımız hep bu oldu. Bu filmde de bu amacı güderek hareket ettik. Recep İvedik filmlerinin gişeleri çok yukarıda olduğu için, ister istemez bizim diğer yaptığımız filmlerle kıyaslandığı zaman, 'Bir baskı var mı ?' diye soruyorlar. Biz Recep İvedik'le en az 2 milyon gişe yapmışız, ciddi bir rakam. Bugün Türkiye'de yılda 150 tane film çekiliyorsa, 2 milyonu gişe yapan film, bir elin parmaklarını geçmez."
Filmin yönetmeni Togan Gökbakar da, "Heyecanlıyız. Güzel ve eğlenceli bir film oldu. Yazarken de, çekerken de eğlendiğimiz bir film oldu. Umarım izleyenler de beğenir." ifadelerini kullandı.
Oyuncu İrfan Kangı ise, "Recep İvedik'in başarısı zaten malum. Ben sette de söylemiştim. Önümüzdeki projede Kayhan ve Recep İvedik ikilisi olmalı bence. İnşallah bu filmle yeni bir rekor gelir." dedi.
Filmin çekimleri, 5 hafta boyunca İstanbul'da gerçekleştirildi.
Başrolünde Şahan Gökbakar'ın yer aldığı komedi türündeki filmde, İrfan Kangı ve Gökçe Eyüboğlu rol alıyor.
Filmin konusu ise şöyle:
"Liseden mezun olmasının üzerinden 20 yıl geçen Kayhan, yıllardır görüşmediği lise arkadaşlarıyla buluşmak üzere okulun pilav gününe gider. Ancak burada acı bir gerçekle karşılaşır. Lise yıllığında birçok arkadaşı, kendisiyle ilgili korkunç ifadeler kullanmıştır. Kayhan yıllar sonra bu sözlerin hesabını sormaya ant içer."
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