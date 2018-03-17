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Kayı Boyu Derneği’nden Başkan Ataç’a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 11:59 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor.Başkan Ataç ziyaretler kapsamında Eskişehir Kayı Boyu Derneği Başkanı Kazım Duman ve beraberindeki dernek yöneticilerini makamında ağırladı.

Kayı Boyu Derneği’nden Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor.
Başkan Ataç ziyaretler kapsamında Eskişehir Kayı Boyu Derneği Başkanı Kazım Duman ve beraberindeki dernek yöneticilerini makamında ağırladı. Buluşmada Duman, dernek faaliyetleri ve Kayı Boyu Tiyatro Grubu hakkında Başkan Ataç’a bilgiler aktardı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Başkan Ataç da Duman ve beraberindekilere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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