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Kayınbiraderinin tecavüzüne uğradığını iddia eden kadın idam istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 13:20 | Son Güncelleme

Adana’da kayınbiraderi tarafından tecavüze uğradığını iddia eden 3 çocuk annesi D.B.

Adana’da kayınbiraderi tarafından tecavüze uğradığını iddia eden 3 çocuk annesi D.B. (27), kayınbiraderi S.B.’nin (30) idamını isteyerek sinir krizi geçirdi.
Olay, 2 Nisan Pazartesi günü Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi cezaevinde olan D.B., kayınbiraderi S.B.’nin tecavüzüne uğradı. D.B.’nin ihbarı üzerine gözaltına alınan S.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen S.B., ilk ifadesinde yengesiyle gönül rızasıyla birlikte olduğunu savundu. Daha sonra ifadesini değiştiren S.B.’nin "Olay saatinde bahçede sigara içerken yengemin evinin kapısı açıldı. Ben de yengeme ’ne işin var’ dedim. Bana cevap olarak ’kendimi mi yaptırıyorum? Bakkala gittim’ deyince sinirlendim ve yengeme saldırdım. 10 dakika kadar darp ettim daha sonra kendi evime gittim. Kesinlikle tecavüz olayı olmadı" dediği öğrenildi.
Tecavüze uğradığını iddia eden D.B. ise İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, kayınbiraderiyle gönül rızasıyla birlikte olmadığını savunarak, "Kayınbiraderim S.B. gece evime gelerek kapıyı açmamı istedi. Ben de kardeşim gibi gördüğüm kayınbiraderime kapıyı açtım. İçeri girdikten sonra kapıyı kitledi. Beni önce darp etti. Daha sonra zorla yatak odasına götürüp tecavüz etti" dedi.
S.B.’nin saçından sürükleyerek kendini yatak odasına götürdüğünü ileri süren genç kadın, "’Bugün kardeşimin yatağında yatacağım. Bana yatak odasını göster’ dedi. Saçımdan tutup yatak odasına götürdü ve oranın da kapısını kilitledi. Çok yalvardım ama beni dinlemedi. Bana tecavüz etti" diye konuştu.
Tutuklu yargılanan S.B.’nin en ağır bir şekilde cezalandırılmasını talep eden D.B., "Benim 3 çocuğumu annesiz bıraktı. Hem benim yuvamı yıktı hem kendi yuvasını yıktı. Benim ona karşı herhangi bir ümit verici hareketim olmadı. Yetkililer ona en ağır cezayı versin. İdam istiyorum" diyerek sinir krizi geçirdi.

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