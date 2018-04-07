Kayınpeder-damat arasında yasak aşk iddiası... Olayla ilgili şok sözler: Kendi eşcinselliğini saklıyor

Türkiye'nin gündemine oturan 'damadına aşık olan kayınpeder' vakasında kayınpeder cephesinden yanıt geldi. Kayınpeder Yaşar I. "Dava sürecinde ben aklandım. Ancak damadım kendi eşcinselliğini bana iftira atarak saklamaya çalışıyor." dedi. İşte Türkiye'nin konuştuğu 'yasak aşk' skandalında son durum...

E.K. isimli adam ile 8 yıllık eşi M.K. arasındaki boşanma davasında çok konuşulan bir detay günyüzüne çıkmış, damat E.K. kayınpederi Yaşar I.'yı "Bana aşık oldu. Çok sayıda aşk mesajı atıp taciz etti" diye savcılığa şikayet etmişti.

"KAYINPEDERİM TACİZ ETTİ"



Kayınpederinin telefonundan kendi telefonuna atılan "Seni sevdim be tosunum. Sevdim… İnsan hayatta bir kere sever, ikincisi olmaz. Sevdim seni ben deliler gibi hala da seviyorum tosunum…" gibi çok sayıda aşk mesajını da dava dilekçesine koyan damat, annesi ile birlikte dedesinin yanında kalan çocuğunun da kayınpederi tarafından 'tacize uğradığını' iddia etmişti.

"3 ÜNİVERSİTE BİTİRDİM, DAMADINI EŞCİNSELLİĞİNİ GİZLİYOR"



Sözcü'nün ortaya çıkardığı şok iddialarla ilgili kayınpeder Yaşar I. sessizliğini bozdu. İddialarla ilgili kısa bir açıklama yapan kayınpeder "Fazla yorum yapmak istemiyorum. Ben üç üniversite bitirmiş birisiyim. Ancak şu kadarını söylüyorum; damadım kendi eşcinselliğini bana iftira atarak saklamaya çalışıyor." dedi.