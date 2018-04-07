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Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 07:23 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan, bugünkü "Genç kayınpeder de şehvet uyandırır mı İhsan?" başlıklı yazısında, İstanbul'da damadına aşık olan 50 yaşındaki kayınpeder olayına değindi.

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Ahmet Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"KAYINPEDERİN teki, damadına âşık olmuş.

Ama öyle böyle bir aşk değil.

Kayınpeder, aşk mesajları yağdırmış damadına.

Deliler gibi.

“Seni sevdim be tosunum. Sevdim...” demiş mesajlarında.

“İnsan hayatta bir kere sever. İkincisi olmaz” da demiş.

“Sevdim seni ben deliler gibi, hâlâ da seviyorum tosunum” da demiş.

Sabah sabah maruz kaldığım bu haber üzerine...

Aklıma şu geldi:

Acaba “Genç kaynana şehvet uyandırır” diye fetva veren İhsan adlı meşhur kaynana fetvacısı...

Bu haberin ardından...

“Genç kayınpeder şehvet uyandırır. Damatların genç kayınpederleriyle halvetleri caiz değildir” falan diye...
Bir fetva verir mi?

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kayınpeder damat aşkı Ahmet Hakan yasak aşk

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ahmet Hakan sen ihsan hocaya kurban ol. sizde namus sıkıntısı olmadıği için boş boş konusuyorsunuz
ahmet hakan sen ne iğrenç bir adamsın, hoca söylediklerinde haklı çıktığı ve seni g** ettiği için şimdi işi sulandırmaya başladın, bildiğin konu hakkında yaz din işi senin ilgi alanın değil haddinede değil sen git boğazda viskini yudumla,
Sapık Olan hayvana, ağaç kovuğuna, heykele, damacanaya, el kadar yavrulara tecavüz ediyor. Ve bu sapıkların %80i ne yazık ki çevresi tarafından dindar olarak tanınan kişiler.
BUNLARIN DAHA DERİNLERDE NE İŞ ÇEVİRDİKLERİ ÖNEMLİ.. PEŞİNE DÜŞMEK GEREK...
Pervane Ahmet Hakan'a bak sen. Civciv yumurtadan çıkmış, dönmüş bakmış kabuğunu beğenmemiş, ben bundan mı çıktım diye. Kanalın satıldı ya Ahmet acaba şimdi nasıl yalakalık yapacaksın
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