Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Ahmet Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"KAYINPEDERİN teki, damadına âşık olmuş.

Ama öyle böyle bir aşk değil.

Kayınpeder, aşk mesajları yağdırmış damadına.

Deliler gibi.

“Seni sevdim be tosunum. Sevdim...” demiş mesajlarında.

“İnsan hayatta bir kere sever. İkincisi olmaz” da demiş.

“Sevdim seni ben deliler gibi, hâlâ da seviyorum tosunum” da demiş.

Sabah sabah maruz kaldığım bu haber üzerine...

Aklıma şu geldi:

Acaba “Genç kaynana şehvet uyandırır” diye fetva veren İhsan adlı meşhur kaynana fetvacısı...

Bu haberin ardından...

“Genç kayınpeder şehvet uyandırır. Damatların genç kayınpederleriyle halvetleri caiz değildir” falan diye...

Bir fetva verir mi?

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