Kayınpeder dehşeti! Gelinini bu hale getirdi

Olay, Yüreğir İlçesi Koza Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki N.Ç. kayınbabası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen kayınbaba N.Ç.’yi dövmeye başladı.
N.Ç. ise yanında bulunan bir yakınıyla birlikte evden kaçarak Köprübaşı Merkezine sığındı. Ense kısmında kanaması ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluk olan N.Ç. polis merkezine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın tedavisi devam ediyor.
İHA
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