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Kayınpeder dehşeti! Gelinini bu hale getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 07:33 | Son Güncelleme

Adana’da kayınpederinin şiddetine maruz kalan 17 yaşındaki genç kız polis karakoluna sığınırken oradan hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yüreğir İlçesi Koza Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki N.Ç. kayınbabası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen kayınbaba N.Ç.’yi dövmeye başladı.

kayinpeder

N.Ç. ise yanında bulunan bir yakınıyla birlikte evden kaçarak Köprübaşı Merkezine sığındı. Ense kısmında kanaması ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluk olan N.Ç. polis merkezine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın tedavisi devam ediyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana kayınpeder gelin

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