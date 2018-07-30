Kayınpederine ciğerini verdi

AYŞE YILDIZ - Antalya'da, karaciğer tümörü 65 yaşındaki Hasan Çıtlık, fedakar gelininden yapılan doku nakliyle hayat buldu.

Denizli'de yaşayan biri kız iki çocuk annesi Fatma Çıtlık, geçen Ramazan Bayramı’nda aile ziyareti için gittiği Uşak'ta kayınpederi Hasan Çıtlık'ın karaciğer hastası olduğunu öğrenince organ nakli için hiç düşünmeden gönüllü oldu. Çıtlık'ın görümcesi de gönüllü olunca, gelin görümce Antalya'daki Medical Park Hastanesine başvurdu.

Burada yapılan tahlillerde gelin ile görümcenin dokularının nakil için uygun olduğu belirlendi. Gönüllü olarak ciğerini vermek isteyen Çıtlık ile kayınpederi, helalleşerek ameliyata girdi.

Genel cerrah Doç. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu başkanlığındaki ekip, 65 yaşındaki Hasan Çıtlık'a gelininden başarılı bir şekilde karaciğer doku nakli gerçekleştirildi. Yeniden hayata tutunan Çıtlık, "kızım" diye hitap ettiği gelinine teşekkür ederek, sevinç gözyaşı döktü.

Fatma Çıtlık (36), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıl önce çalıştığı tekstil fabrikasında kendisi gibi işçi olan Uşaklı Hasan Çıtlık'ın, oğlu ile evlenmesini çok istediğini, görücü usulü ile bu dileğin gerçek olduğunu anlattı.