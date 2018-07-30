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Kayınpederine ciğerini verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 11:10 | Son Güncelleme

Antalya'da fedakar gelin, görümcesinin de dokularının uymasına rağmen karaciğer kanseri olan 65 yaşındaki kayınpederine ciğerinden parça vererek, hayata bağladı - İki çocuk annesi Fatma Çıtlık: - "Bir insanı kurtarmanın gururu, mutluluğu anlatılmaz, herkes yakınlarını yaşatabilir"

AYŞE YILDIZ - Antalya'da, karaciğer tümörü 65 yaşındaki Hasan Çıtlık, fedakar gelininden yapılan doku nakliyle hayat buldu.

Denizli'de yaşayan biri kız iki çocuk annesi Fatma Çıtlık, geçen Ramazan Bayramı’nda aile ziyareti için gittiği Uşak'ta kayınpederi Hasan Çıtlık'ın karaciğer hastası olduğunu öğrenince organ nakli için hiç düşünmeden gönüllü oldu. Çıtlık'ın görümcesi de gönüllü olunca, gelin görümce Antalya'daki Medical Park Hastanesine başvurdu.

Burada yapılan tahlillerde gelin ile görümcenin dokularının nakil için uygun olduğu belirlendi. Gönüllü olarak ciğerini vermek isteyen Çıtlık ile kayınpederi, helalleşerek ameliyata girdi.

Genel cerrah Doç. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu başkanlığındaki ekip, 65 yaşındaki Hasan Çıtlık'a gelininden başarılı bir şekilde karaciğer doku nakli gerçekleştirildi. Yeniden hayata tutunan Çıtlık, "kızım" diye hitap ettiği gelinine teşekkür ederek, sevinç gözyaşı döktü.

Fatma Çıtlık (36), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıl önce çalıştığı tekstil fabrikasında kendisi gibi işçi olan Uşaklı Hasan Çıtlık'ın, oğlu ile evlenmesini çok istediğini, görücü usulü ile bu dileğin gerçek olduğunu anlattı.

"Hasan Bey kayınpederim oldu. 15 yıldır mutlu bir yuvamız, iki çocuğumuz var. Ramazan Bayramı'nda kayınpederimi ziyarete gittiğimizde, 'Ciğerlerim bitmiş, nakil olmam gerekiyormuş' dedi. 'Tedavisi neyse yaptıralım, ben ciğerimi veririm' dedim. Görümcem ile bütün testlere girdik." diyen Çıtlık, karaciğerini verirken hiç tereddüt etmediğini aktardı.

Kızının Denizli'den ameliyata gelirken arkasından ağladığını belirten Çıtlık, şunları kaydetti:

"Kızım 7 yaşında, ağlaması duygulandırdı ama kayınpederimi de yaşatmak istiyordum. Kayınpederim, ameliyata girerken 'hakkını helal kızım' dedi. Ameliyatta karşılaştık, yine duygulandı. Ameliyattan sonra ikimiz de ağladık, mutluluk gözyaşlarımızdı. Bir insanı kurtarmanın gururu, mutluluğu anlatılmaz, herkes yakınlarını yaşatabilir. Kayınpederim babam gibi."

Herkesi organ bağışına davet eden Çıtlık, hayat kurtarmanın her şeye bedel olduğunu kaydetti.

- "Biri can diğeri canan"

Eşi 38 yaşındaki Ferzi Çıtlık da kendisi için zorlu bir süreç olduğunu belirterek, "Bir yanda can bir yanda canan. Ben onlardan daha çok zorlandım. Şükür ikisi de iyi. Babamı, hayat arkadaşım yaşama bağladı." ifadesini kullandı.

Kayınpederi Hasan Çıtlık ise nakilden önce halsizlik, renginde sarılık olduğunu göbek fıtığı ameliyatı için gittiği hastanede, MR'sinde karaciğer sirozu olduğunu öğrendiğini bildirdi.

Hastalığını son aşamada tesadüfen öğrendiğine dikkati çeken Çıtlık, "4 çocuğum, 9 torunum var. Emekliyim. Gelinim ciğerini vereceğini söyledi. Öz evladım gibi gönüllü oldu. Kızımla tahlilleri yaptırdılar. Gelinim sayesinde tekrar sağlığıma kavuştum." diye konuştu.

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, hastanın siroz zemininde tümör, yani karaciğer kanseri olduğunu aktardı.

Ameliyatın başarılı geçtiğini vurgulayan Aliosmanoğlu, vericinin karaciğerinin sağ tarafını hastaya naklettiklerini, hastanın tümörlü karaciğerden kurtulduğunu kaydetti.

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