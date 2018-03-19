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Kayınpederini darbederek öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 21:45 | Son Güncelleme

Kayınpederini darbederek öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, kayınpederini darp sonucu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Sanayi Mahallesi'nde 16 Mart'ta meydana gelen olayda, E.K, aralarında husumet bulunan kayınpederi F.A.B'nin evine gitti.

E.K. çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kayınpederini darbetti.

Darp sonucu F.A.B. yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan E.K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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darp Elazığ kalp krizi

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