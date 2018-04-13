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Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 07:23 | Son Güncelleme

Beykoz'da eşi cezaevindeyken, kendisine tacizde bulunduğu iddiasıyla kayınpederini öldüren Esma Yeşilbaş’ın yargılandığı davada mahkeme, sanığın eyleminin meşru müdafaa kapsamında kaldığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. Karara muhalefet şerhi koyan kadın üye hakim, sanığın cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Beykoz'da kendisini taciz ettiği gerekçesiyle kayınpederi Ahmet Yeşilbaş'ı silahla vurarak öldüren ve ilk celsede tahliye olan Esma Yeşilbaş'ın haksız tahrik altında "kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Esma Yeşilbaş ile avukatı katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Esma Yeşilbaş’ın “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya ilişkin söz alan sanık avukatı Aydın Mollaoğlu, sanığın kayınpederinin cinsel tacizine maruz kaldığını kaydederek, “Huzurda genç bir anne var. 9 aylık bebeğiyle kayınpederinin evinde yaşamak zorunda kalan, ekonomik özgürlüğü olmayan bir anne. Maktülün tacizin ötesinde tecavüz eylemleri süreklilik arz etti. Müvekkilim 9 aylık çocuğu varken yine böyle iğrenç bir olaya maruz kaldı” dedi.

“Mağdur tarafı temsil eden herhangi bir kimsenin şuan burada olmaması savunmamızın haklılığını ortaya koymaktadır” diyen avukat, “Eltisi müvekkilin başından geçenlere benzer hadiseler anlattı. Müvekkilin sosyo-kültürel durumunu suistimal ederek yapacağı eylemleri ifşa etmeyeceğini düşünerek yaptı, müvekkilin ırzına yöneldi. Beraatini istiyorum” ifadelerini kullandı.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Üye hakimin, ‘Eşine söylemekten seni alıkoyan neydi?’ sorusu üzerine sanık Yeşilbaş, “Bebeğimin boğazına defalarca bıçak dayadı. Kayınpederim, yaptığı eylemler sonrası çocuğuma zarar vereceğini söyleyerek kimseye söylememem konusunda beni tehdit ederdi. Bu nedenle eşime ve aileme söylemedim. Çok korkuyordum. Eşime söylemiş olsaydım, kendisi öldürürdü” dedi.

Davayı kararı bağlayan mahkeme, meşru savunma koşullarına göre olayda maktülün sanığın ırzına yönelik cinsel saldırıların ve tehditlerin sürekli, somut, haksız olduğunu, sanığın ahlaki değerlerinin ve ailevi yükümlülüklerinin baskısı altında çaresiz olduğunu ve başkaca hukuka uygun hiçbir savunma imkanı olmadığını kaydetti.

Mahkeme, dava konusu olayda maktulün sanığa yönelik her üç saldırısının da süreklilik arz ettiği ve tekrarı yönünde de mani bir sebep olmadığını, bu kabulün hakkaniyet ve nisfete (adalet ve hak duygusu) uygun olduğunu ve sanığın eyleminin meşru müdafaa kapsamında kaldığını gerekçe göstererek, oy çokluğu ile beraatine karar verdi.

Üye hakim Zeynep Hatun Sarıçam, karara muhalefet şerhi koydu. Üye hakim Sarıçam, muhalefet şerhinde saldırı ve savunmanın eş zamanlı olmadığını belirterek, sanığın saldırı sonrasında kolluk kuvvetlerine giderek şikayetçi olabileceğini kaydetti. Öte yandan şerhte, sanığın eylemi ağır haksız tahrik altında işlediği ve bu kapsamda cezalandırılması gerektiği belirtildi.

Duruşma sonrasında açıklama yapan Esma Yeşilbaş'ın Avukatı Aydın Mollaoğlu, hak ve adalet için bu kararın böyle olması gerektiğini belirterek, "Bir kayınpederin gelinine karşı birden çok kez böyle davranışlarda bulunması bizim örf, adet ve kültürümüzle çok çelişen bir şey. Çok vahim şeyler yaşamış aslında. Ahlak, erdem, güzel değerlere bizim sahip çıkmamız lazım. Burada da mahkeme bunlara sahip çıktı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Beykoz'da 6 Şubat 2017 tarihinde Esma Yeşilbaş (35), kendisini taciz ettiği iddiasıyla kayınpederi Ahmet Yeşilbaş'ı(69) silahla vurarak öldürmüştü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Esma Yeşilbaş’ın “haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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