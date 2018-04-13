Kayınpederini öldüren gelin hakkında karar çıktı

Beykoz'da kendisini taciz ettiği gerekçesiyle kayınpederi Ahmet Yeşilbaş'ı silahla vurarak öldüren ve ilk celsede tahliye olan Esma Yeşilbaş'ın haksız tahrik altında "kasten öldürme" suçundan 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Esma Yeşilbaş ile avukatı katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Esma Yeşilbaş’ın “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaaya ilişkin söz alan sanık avukatı Aydın Mollaoğlu, sanığın kayınpederinin cinsel tacizine maruz kaldığını kaydederek, “Huzurda genç bir anne var. 9 aylık bebeğiyle kayınpederinin evinde yaşamak zorunda kalan, ekonomik özgürlüğü olmayan bir anne. Maktülün tacizin ötesinde tecavüz eylemleri süreklilik arz etti. Müvekkilim 9 aylık çocuğu varken yine böyle iğrenç bir olaya maruz kaldı” dedi. “Mağdur tarafı temsil eden herhangi bir kimsenin şuan burada olmaması savunmamızın haklılığını ortaya koymaktadır” diyen avukat, “Eltisi müvekkilin başından geçenlere benzer hadiseler anlattı. Müvekkilin sosyo-kültürel durumunu suistimal ederek yapacağı eylemleri ifşa etmeyeceğini düşünerek yaptı, müvekkilin ırzına yöneldi. Beraatini istiyorum” ifadelerini kullandı.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU Üye hakimin, ‘Eşine söylemekten seni alıkoyan neydi?’ sorusu üzerine sanık Yeşilbaş, “Bebeğimin boğazına defalarca bıçak dayadı. Kayınpederim, yaptığı eylemler sonrası çocuğuma zarar vereceğini söyleyerek kimseye söylememem konusunda beni tehdit ederdi. Bu nedenle eşime ve aileme söylemedim. Çok korkuyordum. Eşime söylemiş olsaydım, kendisi öldürürdü” dedi. Davayı kararı bağlayan mahkeme, meşru savunma koşullarına göre olayda maktülün sanığın ırzına yönelik cinsel saldırıların ve tehditlerin sürekli, somut, haksız olduğunu, sanığın ahlaki değerlerinin ve ailevi yükümlülüklerinin baskısı altında çaresiz olduğunu ve başkaca hukuka uygun hiçbir savunma imkanı olmadığını kaydetti. Mahkeme, dava konusu olayda maktulün sanığa yönelik her üç saldırısının da süreklilik arz ettiği ve tekrarı yönünde de mani bir sebep olmadığını, bu kabulün hakkaniyet ve nisfete (adalet ve hak duygusu) uygun olduğunu ve sanığın eyleminin meşru müdafaa kapsamında kaldığını gerekçe göstererek, oy çokluğu ile beraatine karar verdi.