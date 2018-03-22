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Kayınpederinin cenazesine giderken kazada karnındaki ikiz bebekleriyle öldü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 20:34 | Son Güncelleme

AYNI TABUTTA 3 CENAZE Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, solunum yetmezliğinden ölen kayınpederi Musa Akın'ın (70) cenazesine giderken hamile olduğu 6 aylık ikiz bebekleriyle birlikte kazada ölen Ayşe Akın'ın (31) ve kayınpederi için cenaze töreni düzenlendi.

AYNI TABUTTA 3 CENAZE

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, solunum yetmezliğinden ölen kayınpederi Musa Akın'ın (70) cenazesine giderken hamile olduğu 6 aylık ikiz bebekleriyle birlikte kazada ölen Ayşe Akın'ın (31) ve kayınpederi için cenaze töreni düzenlendi. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan Beytullah Akın, babasının cenazesine katılamadı ancak eşinin cenazesinde yer aldı. Biri kız ikiz bebekler annelerinin kollarına konularak aynı tabutta birlikte toprağa verildi.

Acıpayam ilçesi Hisar Mahallesi'nde önce kayınpeder Musa Akın, ardından da gelini Ayşe Akın, toprağa verildi. Musa Akın, öğlende Akça Hisar Camisi'nde düzenlenen cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi. İkindi namazının ardından da Ayşe Akın için cenaze namazı kılındı. Akın'ın hastanede hayatını kaybettiği sırada sezaryenle alınan ancak ölen biri kız ikiz bebekleri de yanına konuldu. Cenaze namazına hafif sıyrıklarla kurtulduğu kazadan sonra hastanedeki tedavisi tamamlanan eşi Beytullah Akın da katıldı. Yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen Beytullah Akın, eşini ve ikiz bebeklerini son yolculuğuna uğurladı. Ayşe Akın ve kayınpederi Musa Akın, mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Otomobilin ön koltuğunda, annesinin kucağında olan Eymen Akın'ın (2) da kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Yaşadığı şok nedeniyle sürekli ağlayan ve ne olup bittiğinin farkında olmayan Eymen'i yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Kazada ayrıca ailenin oğlu Süleyman Akın (9) da hafif yaralandı.

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