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Kayınpederinin tabancayla vurduğu damat ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 07:27 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Çiğli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini görmeye giden M.C., tartıştığı kayınpederi S.D.

Kayınpederinin tabancayla vurduğu damat ağır yaralandı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini görmeye giden M.C., tartıştığı kayınpederi S.D. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.
Olay, saat 02.00 sıralarında 8786/2 Sokak'ta meydana geldi. M.C., boşanma aşamasında olduğu eşini görmek için kayınpederi S.D.'nin evine gitti. Burada, M.C. ile kapıyı açan kayınpederi S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D., belindeki tabancayı çekerek damadı M.C.'ye 4 el ateş etti. Yaralanan M.C., kanlar içinde yere yığıldı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla M.C., Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan M.C.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis tarafından gözaltına alınan S.D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Kayınpederinin tabancayla vurduğu damat ağır yaralandıKayınpederinin tabancayla vurduğu damat ağır yaralandıKayınpederinin tabancayla vurduğu damat ağır yaralandı

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