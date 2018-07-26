Kayınvalidesini öldürdü, eşini ağır yaraladı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla ağır yaraladı, kayınvalidesini öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi Aksu ve Bostan sokaklarda silahla yaralanan kişilerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekipleri, silahla vurulmuş halde bulunan Fehime Küçük (58) ile Ayşegül Ç'yi (38) özel bir hastaneye kaldırdı.
Yüzünden yaralanan Fehime Küçük hayatını kaybederken, göğüs bölgesine üç kurşun isabet eden ağır yaralı Ayşegül Ç. tedavi altına alındı.
Polis ekiplerince yapılan araştırma sonucu, olayın Ayşegül Ç'nin boşanma aşamasındaki eşi M.R.Ç. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.
M.R.Ç'nin Ayşegül Ç'yi okul çıkışında takip ederek araca bindirdiği, ikamet ettiği Aksu Sokak'a geldiklerinde de silahla yaraladığı, Fehime Küçük'ü de Bostan Sokak'taki evinin mutfak kısmında silahla vurduğu tespit edildi.
Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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