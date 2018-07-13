HABER

Kayınvalidesinin yemeğine öyle bir şey kattı ki, duyanlar isyan etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 15:23 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta kayınvalide-gelin kavgası az daha ölümle sonuçlanacaktı... Kayınvalidesinin yemeğine bulaşık deterjanı attığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Nevcihan K. (33), hakim karşısına çıktı. Mahkeme salonunda tartışan gelin ve kayınvalideyi mahkeme başkanı 'yeter artık susun' diyerek güçlükle sakinleştirdi.

Kayınvalidesinin yemeğine öyle bir şey kattı ki, duyanlar isyan etti

Savcılık ifadesinde çorbanın içine yanlışlıkla bulaşık deterjanı döküldüğünü söyleyen Nevcihan K., mahkemede ise ifadesini değiştirerek böyle bir olayın yaşanmadığını ileri sürdü.

Olay, Haziran 2017'de Çaycuma ilçesine bağlı Kadıoğlu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Nevcihan K.; eşi Gökhan K. ve birlikte yaşadığı kayınvalidesi Nazife K. ile geçimsizlik yaşamaya başladı. Olay günü çorba ve mantı yapan Nevcihan K., ardından akşam çalıştığı iş yerine gitti. Nazife K., gelininin çorbaya bulaşık deterjanı attığını iddia ederek yemekten yemedi. Nazife K., evde bulunanlara da yemekten yememelerini söyledi.

YEMEKTEN YEMEDİ

Sabah eve gelen Nevcihan K. ile tatil için köye gelen görümcesi Hülya Ö. arasında kavga çıktı. Nevcihan K.'nin eşi Gökhan K. ve kayınvalidesi Nazife K. de kavgaya karıştı. Komşuların haber verilmesiyle eve gelen jandarma, tarafları alarak karakola götürdü. Birbirlerinden şikayetçi olan Nevcihan K., Nazife K.,Gökhan K. ve Hülya Ö. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Jandarmanın tuttuğu tutanakta ise yemeklerin olay günü döküldüğü için numune alınamadığı belirtildi.

GÖRÜMCESİNİ DÖVDÜ İDDİASI

Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili yaptığı soruşturmanın ardından Nevcihan K. hakkında; görümcesi Hülya Ö.'yü darp ettiği, tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla, kayınvalidesi Nazife K.'ye karşı da 'tüketilecek şeylere zehir katma veya bozma suretiyle kişilerin sağlığını tehlikeye düşürme' suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldı. Ayrıca Gökhan K. hakkında da eşine karşı 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Nevcihan K. ve eşi Gökhan K. ile kayınvalidesi Nazife K. katıldı. Mahkemede ifade veren Nevcihan K., kimseyi öldürmeye çalışmadığını söyledi. Mahkeme başkanı, Nevcihan K.'ya savcılıktaki ifadesinde çorba yaparken yanlışlıkla içine deterjan döküldüğünü, ardından unutarak işe gittiğini ve bilerek dökmediğini söylediğini hatırlattı. Suçlamaları kabul etmeyen Nevcihan K., şöyle dedi:

SUÇLAMALARI REDDETTİ

"Ben çorba ve mantı yapmıştım. O sırada bulaşıkları da yıkıyordum. İşim bitince işe gittim. Akşam 18.00 gibi gidiyordum işe, gece 03.00 gibi eve gelirdim. Ben kesinlikle yaptığım yemeklerin içine bulaşık deterjanı dökmedim. Olay günü sabah işten geldiğimde görümcem Hülya Ö. bu evden gideceğimi ve kardeşimi yeniden evlendireceklerini söyledi. Bana laf atmaya başladı. Bana küfür ve hakaret etti. Kayınvalidem ayırdı. Kocam da bana saldırdı. Sonra kayınvalidem de bana saldırdı. Bir süre sonra kavga bitti. Muhtar ve jandarma geldi. Ben kesinlikle görümcemin sağ gözüne vurmadım. Eşime de hakarette bulunmadım."

Nevcihan K.'nin duruşmada çelişkili ifadeler vermesine mahkeme heyeti tepki gösterdi. Yemeği çocuklarının da yiyebileceğini ifade eden Nevcihan K. ise "Çocukları öldürmeye çalışmadım. Öldürmeye çalışsam öldürürdüm. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Evde eşim, ben ve kayınvalidem kalıyorduk. Şimdi ise olaylar nedeniyle evden ayrılmak zorunda kaldım. Arkadaşlarımda kalıyorum. Evime gidemiyorum. Eşimden sürekli şiddet görüyordum" diye konuştu.

Mahkemede söz alan Nazife K. ise gelininin hâlâ kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi. Mahkeme salonunda tartışan gelin ve kayınvalideyi mahkeme başkanı 'yeter artık susun' diyerek güçlükle sakinleştirdi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

PARTNERÖlüyü gömmeden önce halden hale soktular! Ölüyü gömmeden önce halden hale soktular!
Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!
Adnan Oktar'a destek eylemiAdnan Oktar'a destek eylemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gelin-kaynana kavgası Zonguldak kayınvalide gelin zehirleme

En Çok Okunan Haberler

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

İYİ Parti'de 'HDP' depremi! Emekli Tuğgeneral Ali Aydın istifa etti

İYİ Parti'de 'HDP' depremi! Emekli Tuğgeneral Ali Aydın istifa etti

Yürek burkan isyan! '9 yıl geçti, kuzenim hala tutuklanmadı'

Yürek burkan isyan! '9 yıl geçti, kuzenim hala tutuklanmadı'

İlginizi Çekebilir

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Ankara'da iki sürpriz gelişme! Anadolu Ajansı duyurdu

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş'ın şantaj kasetleriyle birlikte İsrail'e kaçtığı iddia edildi

Adnan Oktar'ın sağ kolu Tarkan Yavaş'ın şantaj kasetleriyle birlikte İsrail'e kaçtığı iddia edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar mal varlığının kaynağı ne? 10 yıllık çalışanı Yılmaz Kuruca bilinmeyenleri anlattı!

Adnan Oktar mal varlığının kaynağı ne? 10 yıllık çalışanı Yılmaz Kuruca bilinmeyenleri anlattı!

İzmir'de orman yangını! İtfaiye alarma geçti

İzmir'de orman yangını! İtfaiye alarma geçti

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

İstanbul TEM Otoyolunda araç yangını! Trafik kilitlendi!

İstanbul TEM Otoyolunda araç yangını! Trafik kilitlendi!

Giresun'da AA fotoğraflarıyla "15 Temmuz" sergisi

Giresun'da AA fotoğraflarıyla "15 Temmuz" sergisi

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.