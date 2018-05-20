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Kayıp adamın cesedi iki ay sonra bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 17:31 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaklaşık iki aydır kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki kişinin cesedi sahilde bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaklaşık iki ay önce kaybolan 85 yaşındaki Hayrullah Kaya'nın cesedi Sazköy Sahili'nde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Filyos çayının denizle birleştiği Sazköy Sahili'nde vatandaşlar tarafından ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından cesedin yaklaşık 2 ay önce Filyos Çayı civarında kaybolan Hayrullah Kaya olabileceği ihtimali üzerine yaşlı adamın yakınları olay yerine çağrıldı.

Yakınları tarafından teşhis edilen Kaya'nın cesedi, otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

- Olay

İlçeye bağlı Gökçeler köyünde yaşayan ve 31 Mart'ta evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Hayrullah Kaya'nın yakınları, yaşlı adamın elbiselerini Filyos Çayı kenarında bulunca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Kocaeli'nden gelen deniz polislerinin katılımıyla arama çalışması yürütülmüştü.

Ormanlık alan ve dere kenarları olmak üzere birçok noktada yürütülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ceset Hayrullah Kaya Kayıp Zonguldak

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