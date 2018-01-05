Kayıp çobanın öldürüldüğü iddiası

EDİRNE (AA) - Edirne'de, cinayet şüphesiyle gözaltına alınan iki kişi, ceset bulunamadığı için adli kontrol şartıyla salıverildi.
Edirne'ne çobanlık yapan R.D, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne giderek, kendisi gibi çoban olan Engin Kocaoğlu'nu eski işvereni N.U.A'nın yaklaşık 1,5 yıl önce öldürdüğünü ve birlikte Tunca nehrine attıklarını iddia ederek, teslim oldu.
R.D'nin ifadeleri üzerine N.U.A. da gözaltına alındı.
Polis ekipleri, cinayetin işlendiği ve cesedin atıldığı öne sürülen yerde keşif yaptı. Ekipler, cinayetle ilgili herhangi bir bulguya rastlamadı.
Emniyetteki işlemlerinin ardındanEdirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
R.D, ifadesinde, Kocaoğlu'nu eski iş vereni N.U.A'nın öldürdüğünü ileri sürerken, N.U.A ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Hakimlik, suçu işlediklerine dair suç şüphesi olmasına rağmen ortada ceset bulunmadığı gerekçesiyle şüphelileri, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
(AA)
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