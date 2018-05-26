Kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

Adana'da sokakta oynadığı sırada kaybolan çocuğun, düştüğü değerlendirilen sulama kanalında cesedi bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Fatma (39) ve Ayhan Yürekli (42), küçükbaş hayvanlarının yanına gittiği sırada 2 yaşındaki kızları Ela Nur Yürekli sokağa oyun oynamaya çıktı.

Yürekli ailesi, işlerinin bitmesinin ardından haber alamadıkları 2 yaşındaki kızları için mahalle sakinleriyle bölgede arama yaptı.

Ela Nur Yürekli, yaklaşık bir saat sonra DSİ'ye ait tersiyer sulama kanalında hareketsiz bulundu.

Sağlık ekibi, sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Sulama kanalına düştüğü tahmin edilen Yürekli'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çocuğun bazı mahalle sakinleri tarafından en son sulama kanalı çevresinde oynarken görüldüğü öğrenildi.

