Kayıp çocuğun oy pusulası geldi, aile kahroldu

Türkiye'de son günlerde meydana gelen kayıp çocuk haberlerini görünce büyük üzüntü yaşadıklarını ve hep evlatlarının akıllarına geldiğini belirten Tahir ve Esma Kazdal çifti, kayıp oğullarının bulunması için başvurmadıkları yer kalmadığını söylediler.

'BAŞVURMAĞIMIZ YER KALMADI'

Hayatta olsaydı bugün 18 yaşında olacak oğulları Yusuf Kazdal’a son Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili genel seçimlerinde oy pusulası çıktığını ve oy pusulası eve geldiğinde çok duygulandığını belirten baba Kazdal, “Çocuğum 2000 doğumluydu. Kaybolduğu zaman 9 yaşında ve ilkokul 3. sınıf öğrencisiydi. 2009 seçimlerinden bir gün sonra sabah saat 10.00 gibi evden çıktı ve öğle saat 14.30'a kadar dışarlarda idi ancak ondan sonra ortadan kayboldu.

Başvurmadığımız yer kalmadı. Dönemin Of kaymakamı şuanki Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sağolsun o dönemde bize çok yardımcı oldu. O dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile iki sefer görüştük. Talimat verdi daha sonra dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e haber ulaştırdık. Ondan da haber geldi 'aranıyor, bakılacak' diye ama hiçbir sonuç çıkmadı. Son dönemlerde de umut verici bir haber maalesef alamadık. Neden oldu, nasıl oldu bilemiyorum. Şüphelendiğimiz kişiler hep araştırıldı, onlardan da bir şey çıkmadı. Oğlum yaşasaydı şu an 18 yaşında olacaktı” dedi.