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Kayıp çocuğun oy pusulası geldi, aile kahroldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 10:48 | Son Güncelleme

Son dönemlerde artan kayıp çocuk vakaları geçmişe dönük olayları da tekrar gündeme getiriyor. Trabzon'da 9 yıldır kayıp Yusuf Kazdal’ın son Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili genel seçimlerindeki oy pusulasını gören ailesi büyük üzüntü yaşadı. Baba Kazdal, "2009 seçimlerinden bir gün sonra sabah saat 10.00 gibi evden çıktı ve öğle saat 14.30'a kadar dışarlarda idi ancak ondan sonra ortadan kayboldu. Başvurmadığımız yer kalmadı" dedi

Kayıp çocuğun oy pusulası geldi, aile kahroldu

Türkiye'de son günlerde meydana gelen kayıp çocuk haberlerini görünce büyük üzüntü yaşadıklarını ve hep evlatlarının akıllarına geldiğini belirten Tahir ve Esma Kazdal çifti, kayıp oğullarının bulunması için başvurmadıkları yer kalmadığını söylediler.

'BAŞVURMAĞIMIZ YER KALMADI'

Hayatta olsaydı bugün 18 yaşında olacak oğulları Yusuf Kazdal’a son Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili genel seçimlerinde oy pusulası çıktığını ve oy pusulası eve geldiğinde çok duygulandığını belirten baba Kazdal, “Çocuğum 2000 doğumluydu. Kaybolduğu zaman 9 yaşında ve ilkokul 3. sınıf öğrencisiydi. 2009 seçimlerinden bir gün sonra sabah saat 10.00 gibi evden çıktı ve öğle saat 14.30'a kadar dışarlarda idi ancak ondan sonra ortadan kayboldu.

Başvurmadığımız yer kalmadı. Dönemin Of kaymakamı şuanki Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sağolsun o dönemde bize çok yardımcı oldu. O dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile iki sefer görüştük. Talimat verdi daha sonra dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e haber ulaştırdık. Ondan da haber geldi 'aranıyor, bakılacak' diye ama hiçbir sonuç çıkmadı. Son dönemlerde de umut verici bir haber maalesef alamadık. Neden oldu, nasıl oldu bilemiyorum. Şüphelendiğimiz kişiler hep araştırıldı, onlardan da bir şey çıkmadı. Oğlum yaşasaydı şu an 18 yaşında olacaktı” dedi.

'ENDİŞELİYİM'

Türkiye’de son günlerdeki kayıp çocuk haberlerini endişe ile izlediğini ifade eden baba Kazdal, “Kayıp olabiliyor sonrasında cenazesi bulunabiliyor. Ama biz çocuğumuzun akıbetini bilmiyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından adli yaşlandırma yöntemi ile 14 yaşındaki hali fotoğraflanmış ve bize gönderilmişti. Bir müddet bu resimle oğlumuzu aradık. Onlardan da dağıttık ancak yine de bir netice alamadık. Kendi kanaatim, belki yurt dışına kaçırıldıysa 18’ini doldurduktan sonra döner ümidindeyim” diye konuştu.

Oğlu için Sugeldi Mahallesi’ndeki evlerinin yanında mezar yaptırdığını ancak buradan geçen yol nedeniyle mezarını kaldırmak zorunda kaldığını ancak mezar taşını evinde sakladığını belirten baba Kazdal, “Oğlum için mezar yaptırmıştım, mezar taşına da doğum tarihi 2000, ölüm tarihi ise kayıp diye yazdırmıştım. Aslında mezar değildi iki tane taş, iki tane biriket koymuştuk. O dönemde Of savcısı oğlumun mezarda olacağını düşünerek mezarı kazdırdı. Ben de şüphe üzerine belki çocuğum başka bir tarafta öldürülerek buraya gömerler diye güvenlik kamerası yerleştirmiştim. Yani güvenlik kamerasını mezarı izlemek için taktırdım. Daha sonra o mezar, yol genişlemesi nedeniyle oradan kaldırıldı. O taşları şimdi evimde saklıyorum. Tekrar evimin önüne bir mezar yapmayı düşünüyorum” diye konuştu.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Anne Esma Kazdal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a seslenerek oğlunun bulunmasına yardımcı olmasını istedi. Her gün gözyaşları içerisinde oğlunun geleceği günü beklediğini belirten anne Kazdal “Şu ana kadar hiçbir gelişme olmadı, hiçbir yerden bize herhangi bir kapı açılmadı. Yetkililerden yardım istiyorum. Çocuğum 18 yaşında oldu, oy pusulası geldi. Yıkılmış durumdayız. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Devletimizden yardım bekliyoruz. Allah rızası için Emine hanımdan, Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum. Yavrumun kokusunu her şeyini özledim” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kayıp Çocuk yusuf kazdal

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Herkes işini yapıyor bayım..oy pusulası gelmesi pek doğal..
öyle birilerinden yardım istedinki hemen koşa koşa gelirler zaten sana
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