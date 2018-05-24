Kayıp çocukları bulmak için duvarlara resimlerini çiziyorlar

BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de sanatçılar, kaybolan çocukların resimlerini duvarlara çizerek arama çalışmalarına yardımcı oluyor.
Kayıp Çocuklar Arjantin Derneğinin başlattığı projeye destek veren ressamlar, kaybolan çocukların resimlerini caddelerdeki duvarlara çiziyor.
Cadde duvarlarına çizilen resimlerin, hem kayıp olaylarına dikkat çekmesi hem de kayıp çocukların bulunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
Projeye destek vermek için geçen yıl alışverişe çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki bir kızın resmini duvara çizen Sebastian Richeri, böyle bir girişimin parçası olmak istediğini belirterek, "Resimlerin insanlar üzerindeki etkisine inanıyorum. Dolayısıyla resmi çizerken kayıp çocuğun gözlerine odaklandım. İnsanlar, duvarlardaki bu resimlere sadece bakmamalı, içlerine dalmalı." diye konuştu.
Arjantin'de geçen yıl rapor edilen 2 bin 571 kayıp vakasından bin 154'ü halen bulanamadı. Kayıpların çoğu, 13-17 yaş arası gençlerden oluşuyor.
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