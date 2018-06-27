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Kayıp çocuklarla ilgili son dakika gelişme! İçişleri Bakanlığı açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 13:54 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan kayıp çocuklarla ilgili açıklamalarda bulunuldu. Son dakika habere göre, Erzurum'da kaybolan Sedanur bulundu, Ankara'da kaybolan Eylül olayı ise aydınlatıldı.

Kayıp çocuklarla ilgili son dakika gelişme! İçişleri Bakanlığı açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 4 kayıp çocuktan; Erzurum'dan kaybolan Seda Nur Çelik bulunmuş, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan Eylül Yağlıkara olayı aydınlatılmıştır. Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir ve Konya'da kaybolan Y.Ş.'nin bulunması için İçişleri Bakanlığı'nca halihazırda arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personel görevlendirilmiş olup, kayıp çocuklarla ilgili arama çalışmaları titizlikle devam etmektedir."

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Erzurum Ankara Kayıp Çocuk

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