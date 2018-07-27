Kayıp Eda Nur bulundu!

Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi’nde oturan Eda Nur Esentürk 20 Temmuz’da ailesine “Hakkınızı helal edin” notu bıraktıktan sonra kayıplara karıştı. Kızlarını her yerde arayan aile bir sonuç alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda bulunan Eda Nur Esentürk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada ifadesi alınan küçük kızın ailesinden şiddet gördüğünü ve bu yüzden evden kaçtığını söylediği öğrenildi.
Eda Nur Esentürk, Çocuk Şube ekipleri tarafından evine götürüldü. Anne Ayşe ve baba Osman Esentürk, karşılarında kızlarını görünce gözyaşlarına hakim olamadılar. Anne ve baba kızlarına sımsıkı sarıldı. Ancak Eda Nur’un “Ailemden şiddet görüyorum” şeklinde verdiği ifade nedeniyle küçük kız Sevgi Evleri’ne yerleştirildi. Eda Nur’un bir süre Sevgi Evleri’nde koruma altında tutulacağı öğrenildi.
İHA
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