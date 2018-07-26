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Kayıp Evrim ile ilgili kahreden gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 14:14 | Son Güncelleme

Tokat Turhal'da kaybolan Evrim Atış'tan hala haber yok. Küçük kızın anne ile babasının tutuklanmasının ardından polis ekipleri kahreden bir ihtimal üzerine yoğunlaştı. Atış'ın öldürülüp gömülme ihtimaline karşı belirli noktaların aranacağı öğrenildi.

Kayıp Evrim ile ilgili kahreden gelişme!

Tokat’ın Turhal İlçesine bağlı Yenisu Köyü yaylasında 10 Temmuz tarihinde kaybolan Evrim’i arama çalışmaları devam ediyor. Ankara’dan Tokat’a gelerek yaklaşık 2 haftadır arama çalışmalarına devam eden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Yenisu Köyü Gözderesi mevkiinde arama gerçekleştirdi.

BELİRLİ NOKTALAR DİKKATE ALINACAK

JAK ekipleri ayrıca tarlalarda arama çalışmaları yaparken önlerine çıkan samanlıkları da gözden geçirdi. Adeta samanlıkta iğne arayan JAK ekipleri çalışmalarında bir bulguya rastlamadı.

Evrim'in öldürülüp gömülme ihtimaline karşı arama çalışmalarında belirli noktaların dikkate alınacağı öğrenildi. Ankara Polatlı'da kaybolan Eylül'ün cansız bedeninin bir direğin dibinde bulunmasından hareketle benzer noktalarda arama çalışmaları yapılacak.

Evrim'in kaybolması olayının ardından anne Dilek Atış ile baba Burhan Atış, çelişkili ifadeler vermeleri nedeniyle Turhal Adliyesinde sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı. 3 gündür cezaevinde olan anne ve babanın tutukluluk haline ise ailenin itirazları Zile Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

DHA


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Anahtar Kelimeler:
evrim atış Kayıp Çocuk Tokat Turhal

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu milletten bi pok olmaz.
İnşallah sağ sağlım bulunur.sunun fotoğrafına bir bakın melek gibi. insanlar ne ister bu melekten...Şu çocuklarımız ın üstünden kirli elleri bir cekmediler. devletimizin çocuk katil ve istismarcilarina, hayvanlara zulüm yapanlara verilen cezaları kat ve kat artırması bu cezalarında topluma yayılması lazımki insanlığını kaybetmiş boyle insanlar bir daha bu işlere kalkışmasın.Nokta.
O anne ve babayı bir odaya alıp eşşek sudan gelene kadar dövsünler söyletsinler çocuğa ne yaptıklarını
bence çocuk öldü, yazık yavrucağa, şu olan bitene bakın yahu. Ben de bir anneyim ve iki buçuk yaşındaki oğlumu şu ana kadar hiç dışarıda yalnız başına bırakmadım. Ne olur çocukları yalnız bırakmayın. Devir bizim çocukluğumuzdaki gibi kapı kapı dolaşıp bayramlarda şeker topladığımız günlerdeki gibi değil.
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