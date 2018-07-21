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Kayıp Evrim'in babası gözaltında!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 11:44 | Son Güncelleme

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın babası ile adı açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı. Baba Burhan Atış, önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamada "Çocuğumdan haber yok. Kaçırıldığını biliyorum." demişti.

Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için yürütülen çalışmalar kapsamında küçük çocuğun annesi Dilek, babası Burhan, babaannesi Sati Atış ile iki yakını, ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.

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İfadelerinin ardından baba Burhan Atış ile adı açıklanmayan bir yakını gözaltına alındı. Anne Dilek, babaanne Sati Atış ile yakınlarından biri ise serbest bırakıldı.

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Öte yandan Evrim Atış'ın bulunması için AFAD, Tokat Jandarma Özel Harekat Taburu'dan gelen komando ekibi "Boralar", Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, arama köpeği "Mavi" ile arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

AA


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Anahtar Kelimeler:
Tokat Turhal evrim atış kayıp evrim

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allahım Böyle Bir Dünyada Yaşamak İstemiyorum Bir Baba Bir Anne Evladına Kıyabiliyorsa Bu Dünyada Yaşamak Artık Mümkün Değil
fakirlik akıl noksanlığı cahillik ruh hastalığı hepsi var bizim taşra insanında bu çocuğu sattı ..ya organ mafyasına ya çocuk simsarlarına..
bu çocuğu sattı ..
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