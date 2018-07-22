KAYIP EVRİM'İN AMCASI SERBEST BIRAKILDI

Kayıp Evrim Atış'ın dün akşam saatlerinde gözaltına alınan amcası Niyazi Atış, serbest bırakıldı. Bugün akşam saatlerinde Turhal İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi tamamlanan Niyazi Atış, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Söyleyecek bir şeyim yok. Bizde arıyoruz. Bizi de çağırdılar ifadeye ona geldik'.' dedi. Kayıp Evrim'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış'ın ise sorgularının devam ettiği öğrenildi.



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